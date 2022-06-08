Ученые обнаружили в Египте необычного динозавра 1 8.06.2022, 15:55

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Он жил 98 миллионов лет назад.

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки пока что не названного нового вида хищных динозавров на территории оазиса Бахария в Египте. Ученые считают, что этот хищник имел в длину примерно 6 метров и перемещался на двух нижних конечностях. Особенностями этого неназванного динозавра были маленькие зубы, очень маленькие верхние конечности, а также морда, чем-то напоминающая современных бульдогов, сообщает Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Оазис Бахария известен тем, что здесь ученые уже находили останки некоторых динозавров за последние более, чем 100 лет. К сожалению, многие находки были утрачены во время бомбардировок союзниками немецкого города Мюнхен в 1944 году.

Найденные окаменелые останки динозавра, который жил 98 млн лет назад, по словам ученых, принадлежат хищному динозавру, который относится к семейству абелизавриды. Эти динозавры жили в меловой период (145 млн лет — 66 млн лет назад) на территории южного суперконтинента Гондвана. Кстати, это был завершающий период доминирования динозавров на Земле.

До этого открытия окаменелости абелизаврид никогда не находили в оазисе Бахария. По словам Белала Салема из Университета Мансура, Египет, найденные окаменелости динозавра являются самыми старыми останками абелизаврид в северо-восточной Африке. Ученый считает, что эти хищники обитали на всей территории современной северной Африки и даже на юге от Сахары.

Новый динозавр, как и все представители семейства абелизаврид, которые были тероподами, ходил на двух лапах и имел трехпалые конечности.

В начале 20-го века в оазисе Бахария палеонтологи обнаружили окаменелые останки многих динозавров, в том числе здесь впервые обнаружили спинозавра, который носил на своей спине что-то вроде паруса.

"Оазис Бахария имеет почти легендарный статус среди палеонтологов из-за того, что здесь были впервые обнаружены окаменелые останки некоторых из самых удивительных динозавров в мире. И это повторилось снова", — говорит Салем.

По словам ученых, абелизавриды были одними из самых разнообразных и распространенных крупных хищных динозавров на суперконтиненте Гондвана в меловой период. Теперь этот новый вид динозавра становится в один ряд со спинозавром, кархародонтозавром и бахариязавром, хищников-абелизаврид, которых обнаружили в северной Африке и которые также жили в меловой период.

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