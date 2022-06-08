Украинские партизаны оставили россиянам послание в оккупированных городах 1 8.06.2022, 16:07

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Жители городов ведут борьбу с оккупацией.

Украинские партизаны во временно оккупированных городах не дают покоя захватчикам, устраивая взрывы и намекая на изгнание рашистов, пишет unian.net.

На этот раз противники оккупации расклеили на улицах Луганска, Донецка, Симферополя и Мелитополя листовки с призывами выходить на центральные площади городов 12 июня.

"Партизанское движение в оккупированных городах что-то "готовит" на 12 июня", - говорится в анонсе.

"Донецк возвращается. 12.06 центральная площадь", "Луганск, время пришло. 12.06 центральная площадь", "Симферополь выходит 12.06. Центральная площадь", "Мелитополь готов. 12.06 центральная площадь", - говорится в листовках.

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