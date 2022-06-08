Крупная мебельная компания VMG закрывает предприятие в Могилеве

Крупная мебельная компания VMG закрывает предприятие в Могилеве5
- 8.06.2022, 16:12
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Что будет с двумя тысячами работников?
В марте предприятия этой литовской корпорации в Беларуси попали под санкции ЕС, но тогда руководство обещало диверсифицировать производство и продолжить работу, пишет телеграм-канал «БОР».
На днях генеральный директор VMG Egidijus Mockus заявил, что «могилевский завод остановлен, а рабочие отправлены «в простои».
Что касается работников фабрики в Могилеве, то для них в этой истории наиболее важным является то, что будет с рабочими местами. Как показывает практика других иностранных предприятий, решивших свернуть деятельность в Беларуси — могут быть варианты.
Например, увольнение по сокращению предполагает соответствующие выплаты. В то же время на одном из таких предприятий в Гомеле работникам предложено либо релоцироваться в Польшу, либо приходить на предприятие и находиться там без работы, включая ночную смену — за 360 рублей в месяц, либо увольняться по собственному желанию.