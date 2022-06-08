Международная конфедерация профсоюзов поддержала белорусских политзаключенных
- 8.06.2022, 16:27
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В Женеве перед Дворцом ООН проходит акция солидарности.
Международная конфедерация профсоюзов объявила 8 июня Днём солидарности с белорусскими профсоюзными деятелями, заключёнными под стражу, и проводит в этот день в их поддержку перед Дворцом ООН акцию в Женеве. Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе Amnesty International.
В городе в среду проходит заседание Комитета по применению стандартов Международной конференции труда, на котором рассматривается ситуация с преследованием профсоюзного движения в Беларуси.
Amnesty International разделяет обеспокоенность репрессиями в отношении профсоюзных активистов, новая волна которых захлестнула страну в апреле этого года. Тогда были задержаны или арестованы десятки профсоюзных лидеров и ответственных лиц профессиональных объединений. Многие из них остаются под стражей. Среди них Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), его заместитель Сергей Антусевич и глава Профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.
В настоящее время они находятся за решёткой. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК Беларуси за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
В случае признания виновными им грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Кроме того, аналогичные обвинения предъявлены председателю Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) Николаю Шараху и главе Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александру Бухвостову. Они были отпущены под подписку о невыезде.
«Белорусские власти последовательно уничтожают оставшиеся неподконтрольные им организации гражданского общества в стране. Репрессии не обошли стороной и независимые профсоюзы, сыгравшие важную роль в мирных протестах 2020 года, жёстко подавленных властями. Мы приветствуем международную кампанию солидарности с преследуемыми деятелями белорусского профсоюзного движения и требуем от властей Беларуси прекратить репрессии против мирного инакомыслия», - заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.