Ученые под слоем льда в Антарктиде обнаружили «скрытый мир» морских обитателей 1 8.06.2022, 16:46

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Специалисты изучали область в нескольких километрах от шельфового ледника Росса.

В ходе своего недавнего исследования в Антарктиде ученые изучали область в нескольких километрах от шельфового ледника Росса, когда случайно обнаружили скрытую подводную экосистему, состоящую из стай маленьких, похожих на креветок существ, пишет IFLS (перевод - «Фокус»).

Эта подводная экосистема находится в сети скрытых пресноводных озер и рек, о которых ученые уже знали. Однако из-за того, что доступ к ним был настолько затруднен, экспертам только сейчас удалось провести непосредственное исследование этой среды, и заглянуть в ее скрытые глубины.

"Какое-то время мы думали, что с нашей камерой что-то не так, но когда фокус улучшился, мы заметили рой членистоногих размером около 5 мм", — рассказали ученые.

Эти существа — бокоплавы, отряд высших раков, родственники лобстеров и крабов. И хотя они не представляют собой новый вид, они могут помочь ответить на несколько интригующих вопросов, касающихся их существования.

"Интересно, откуда они берут пищу и почему их присутствие было столь разнообразным в течение 10 дней нашего наблюдения", — рассказал ученый Крейг Стивенс из Оклендского университета.

Что касается того, чем питаются эти существа, команда проводит анализ ДНК воды, чтобы найти подсказки относительно того, какие питательные вещества могут поддерживать их жизнь.

"Мы прыгали от радости, потому что наличие всех этих животных, плавающих вокруг нашего оборудования, означает, что там явно существует важная экосистема", — отметил Стивенс.

Специалисты взяли несколько образцов воды в лабораторию, чтобы изучить ДНК и другие свойства воды, пытаясь понять, что делает ее уникальной.

Хотя открытие подводной экосистемы стало неожиданностью, она не уникальна, поскольку на Земле существует множество похожих на нее сред, о которых исследователи уже знают. Однако изучение этих маленьких обитателей позволяет узнать о тайнах Антарктиды еще больше.

"На поверхности ледяного шельфа есть небольшая долина, спускающаяся к побережью. Под ней находится похожая на собор пещера высотой в сотни метров, которая так же кишит жизнью", — заключили ученые.

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