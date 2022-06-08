Украина арестовала более 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих Беларуси и РФ 2 8.06.2022, 16:59

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Товары были ввезены с нарушением таможенного законодательства.

Украина арестовала имущество белорусских и российских компаний на 21 миллион долларов, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Под арест попали более 400 железнодорожных вагонов и товары, которые в них перевозились.

В ведомстве считают, что товары были ввезены с нарушением таможенного законодательства. Ведется расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

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