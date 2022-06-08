Чтобы разбить одну клумбу, в Добруше отвлекли от основной работы представителей трех организаций

Чтобы разбить одну клумбу, в Добруше отвлекли от основной работы представителей трех организаций1
- 8.06.2022, 17:07
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В Добруше готовятся к проведению Дня белорусской письменности, при этом благоустройство проводят руками работников местных организаций, пишет «Флагшток».
Например, медики Добрушской ЦРБ разбили клумбу, которая стала «результатом стараний нескольких организаций», пишет районная газета и уточняет:
- Разровняли и высеяли газонную траву работники райисполкома.
- Полив саженцев организовали спасатели из РОЧС.
- Медики придумали дизайн и воплотили задумку.