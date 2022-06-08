закрыть
8 июня 2022, среда, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чтобы разбить одну клумбу, в Добруше отвлекли от основной работы представителей трех организаций

1
  • 8.06.2022, 17:07
  • 1,650
Чтобы разбить одну клумбу, в Добруше отвлекли от основной работы представителей трех организаций

Другой работы нет?

В Добруше готовятся к проведению Дня белорусской письменности, при этом благоустройство проводят руками работников местных организаций, пишет «Флагшток».

Например, медики Добрушской ЦРБ разбили клумбу, которая стала «результатом стараний нескольких организаций», пишет районная газета и уточняет:

- Разровняли и высеяли газонную траву работники райисполкома.

- Полив саженцев организовали спасатели из РОЧС.

- Медики придумали дизайн и воплотили задумку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия приходит в движение
Россия приходит в движение Богдан Яременко
Последний выстрел в тундре
Последний выстрел в тундре Владимир Халип
Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович