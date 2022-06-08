Стало известно, нужно ли оплачивать проезд школьникам в Минске в летнее время 8.06.2022, 17:28

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Информация от «Минсктранса».

В «Минсктрансе» объяснили, нужно ли оплачивать проезд в общественном транспорте в летнее время школьникам, пишет «Минск-Новости».

Сообщается, что «Минсктранс» обеспечивается бесплатный проезд учащимся учреждений общего среднего образования и специального образования в Минске по ряду нормативных документов.

- Из документов следует, что бесплатный проезд учащимся Минска предоставляется круглогодично, в том числе в дни летних каникул, - уточнили в организации.

И добавили, что выпускники 9-х и 11-х классов смогут бесплатно ездить в общественном транспорте до утвержденной Мингорисполкомом даты выдачи аттестатов.

Вместе с тем в «Минсктрансе» отметили, учащиеся, которые проживают на территории Минского района, могут бесплатно проезжать на пригородном транспорте от места жительства к месту учебы и обратно в период с 1 сентября по 30 июня.

- Данное право реализуется на основании электронной карты учащегося, при ее отсутствии - справки, подтверждающей их обучение в соответствующих учреждениях образования, - пояснили в организации.

В «Минсктрансе» напомнили, что с 6 апреля 2022 года бесплатный проезд в период с 1 сентября по 30 июня предоставляется учащимся I и II курсов дневной формы обучения, обучающимся на основе общего базового образования в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования. Подтвердить свое обучение в соответствующих учреждениях они могут с помощью билета учащегося.

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