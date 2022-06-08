Ученые предположили, как будет выглядеть человечество через сотни лет 8.06.2022, 18:05

Рост человека может существенно измениться.

Британский ученый провел исследование, согласно которому климатический кризис может существенно повлиять на будущий внешний вид человечества. Речь идет об изменениях в росте — глобальное потепление поспособствует заметному уменьшению размеров людей.

Профессор-палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета сравнил текущее положение человечества с первыми парнокопытными, которые уменьшились по мере повышения температуры Земли около 55 млн лет назад.

Животные маленького размера легче переносят жару, так как они имеют большую площадь поверхности тела в сравнении с их объемом, что позволяет сбрасывать избыточное тепло. Это означает, что не только люди, но и все другие млекопитающие уменьшатся.

Брусатте отмечает, что в настоящее время животные в более теплых частях мира чаще всего меньше, чем в более холодных районах. Этот экологический принцип получил название «Правило Бергмана».

Ранее некоммерческая организация Climate Central визуализировала, как изменятся города после подъема уровня Мирового океана из-за глобального потепления и таяния льдов. Если человечество не будет решать климатическую проблему, такое случится с городами в ближайшую сотню лет.

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