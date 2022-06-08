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Ученые предположили, как будет выглядеть человечество через сотни лет

  • 8.06.2022, 18:05
Ученые предположили, как будет выглядеть человечество через сотни лет

Рост человека может существенно измениться.

Британский ученый провел исследование, согласно которому климатический кризис может существенно повлиять на будущий внешний вид человечества. Речь идет об изменениях в росте — глобальное потепление поспособствует заметному уменьшению размеров людей.

Профессор-палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета сравнил текущее положение человечества с первыми парнокопытными, которые уменьшились по мере повышения температуры Земли около 55 млн лет назад.

Животные маленького размера легче переносят жару, так как они имеют большую площадь поверхности тела в сравнении с их объемом, что позволяет сбрасывать избыточное тепло. Это означает, что не только люди, но и все другие млекопитающие уменьшатся.

Брусатте отмечает, что в настоящее время животные в более теплых частях мира чаще всего меньше, чем в более холодных районах. Этот экологический принцип получил название «Правило Бергмана».

Ранее некоммерческая организация Climate Central визуализировала, как изменятся города после подъема уровня Мирового океана из-за глобального потепления и таяния льдов. Если человечество не будет решать климатическую проблему, такое случится с городами в ближайшую сотню лет.

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