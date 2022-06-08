Дуда начал турне в поддержку членства Украины в ЕС 8.06.2022, 18:08

Анджей Дуда

Турне президент Польши начнет в Португалии.

Президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Европы в поддержку предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе для Украины. Об этом сообщает канцелярия польского президента в среду, 8 июня.

Вместе с Дудой участие в поездке должна была принять президент Словакии Зузана Чапутова, но у нее выявили коронавирус.

Турне Дуда начнет в Португалии, потом посетит Италию и Румынию, где примет участие в саммите Бухарестской девятки.

Помимо обсуждения перспектив членства Украины в ЕС Дуда планирует обсудить в Португалии и Италии вопрос вывоза продовольствия из Украины.

«Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы это (вывоз зерна) было успешным, и как преодолеть эту проблему», – пояснил он.

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