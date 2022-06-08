Белорусский дальнобойщик в Германии пострадал в драке с румынами 3 8.06.2022, 18:19

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Те пытались слить топливо.

В ночь с субботы на воскресенье в Дортмунде произошел инцидент, в котором пострадал дальнобойщик — гражданин Беларуси, сообщает местная полиция. Виновные были задержаны по горячим следам.

Согласно материалам проверки, несколько водителей со своими фурами находились в специально отведенной зоне на стоянке у склада IKEA. После полуночи один из дальнобойщиков заметил у грузовика трех мужчин, которые с помощью шланга переливали дизельное топливо из бака грузовика в канистры. Между дальнобойщиками и преступниками началась потасовка, в которой 31-летний водитель из Беларуси получил легкие травмы.

Двое преступников сбежали, один уехал на автомобиле. Но полицейские быстро их задержали. Это оказались мужчины в возрасте 26, 31 и 37 лет из Румынии. Неподалеку от места преступления были найдены три авто на румынских номерах, в одном из которых полицейские обнаружили бутылки водки и упаковки мебели IKEA — все краденое.

Автомобили и краденые вещи были изъяты, румыны провели ночь под стражей, но затем их отпустили в отсутствие достаточных оснований для ареста. Теперь мужчин ждет суд по статье о грабеже.

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