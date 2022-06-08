Канада ввела новые санкции против нефтегазовой и химической отраслей РФ 1 8.06.2022, 18:27

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Ограничительные меры включают запрет на экспорт 28 услуг.

Канада ввела новые санкции против нефтяной, газовой и химической промышленности РФ "в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента России Владимира Путина в Украину". Об этом сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, говорится в заявлении МИД Канады.

Ограничительные меры включают запрет на экспорт 28 услуг, жизненно необходимых для обеспечения работы указанных сфер. В частности, они касаются технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услуг.

Как отмечается, санкции направлены на отрасль, которая приносит около 50% доходов федерального бюджета РФ.

"Объявленные сегодня меры усиливают давление на президента Путина для немедленного вывода его войск с украинской земли. Канада твердо верит, что украинцы заслуживают жить в мире, и призывает российское руководство прекратить эту бессмысленную войну", — говорится в заявлении.

В МИД убеждены: новые ограничения снизят возможности России продолжать войну и дадут четкий сигнал Кремлю, что Канада не прекратит привлекать к ответственности виновных в разрушениях на территории Украины.

"Российское вторжение в Украину длится уже более 100 дней. За это время Владимир Путин и его режим причинили невыразимые боль и страдания в Украине и по всему миру. Мы будем продолжать неустанно добиваться ответственности за бессмысленную войну Владимира Путина. Канада сделает все, что в ее силах, чтобы воспрепятствовать способности Путина подпитывать и финансировать свою военную машину", — подчеркнула Мелани Жоли.

Канада также будет дальше сотрудничать с международными партнерами с целью координации дальнейших мер.

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