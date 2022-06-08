Приговор Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений 10 8.06.2022, 18:39

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Полина Шарендо-Панасюк

Решение вынес судья Николай Маратаев.

Приговор активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений, сообщают правозащитники. Апелляционная жалоба на решение суда Железнодорожного района Гомеля рассматривалась сегодня в Гомельском областном суде. Решение вынес судья Николай Маратаев.

Напомним, Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы, обвинив в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Лукашенко. В колонии против нее сфабриковали новое уголовное дело по статье 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). В апреле она получила еще один год колонии.

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