Microsoft сокращает работу в России 2 8.06.2022, 18:50

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Сокращение затронет 400 сотрудников компании.

Компания Microsoft приняла решение значительно сократить бизнес в России. Она присоединилась к числу крупных технологических корпораций, которые сократили сое присутствие на рынке РФ или и вовсе покинули его в ответ на полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину, сообщает Bloomberg.

«В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России. Мы продолжим выполнять наши существующие договорные обязательства с российскими клиентами, пока действует приостановка новых продаж», - говорится в сообщении компании.

Это решение затронет более чем 400 сотрудников Microsoft. В компании утверждают, что «тесно сотрудничают с ними» и «будут оказывать полную поддержку в это непростое время».

В марте Microsoft приостановила продажу новых продуктов и сервисов в России, но продолжила поддерживать существующих клиентов и не закрывала свой офис в стране-агрессоре.

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