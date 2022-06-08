Брестские власти опровергли слухи о холере в городе 12 8.06.2022, 19:03

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Cлучаев заболевания не зарегистрировано.

Информация в интернете о надвигающейся холере в Бресте — фейк, заявил в своем телеграмме председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Водоснабжение Бреста осуществляется с 5 водозаборов КПУП «Брестводоканал» и водозабора «Брест-Восточный» Барановичской дистанции водоснабжения и санитарно-технических устройств Брестского отделения Белорусской железной дороги. Водозаборы находятся под охраной, регулярно проводится лабораторный контроль, перед подачей в распределительную сеть вода обрабатывается на станциях водоподготовки.

«Случаев обнаружения патогенной микрофлоры в водопроводной воде в Бресте не зарегистрировано. С 1 июня по 1 сентября исследования воды в водоемах зон отдыха будут проводиться еженедельно на микробиологические показатели, в том числе на возбудителей холеры. Эпидемиологическая ситуация по холере в Бресте благоприятна, случаев заболевания не зарегистрировано», — сообщает Рогачук.

Патогенной микрофлоры также не обнаружено в водоемах в рекреационных зонах.

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