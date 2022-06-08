Куда белорусам советует ехать на отдых Министерство туризма 12 8.06.2022, 19:39

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Выбор невелик.

Пандемия, отсутствие авиарейсов, санкции и прекращение выдачи виз многими странами — на таком фоне начинается сезон отпусков для белорусов. В Министерстве спорта и туризма на телеканале СТВ решили озвучить рекомендации, куда в этом году стоит поехать на отдых гражданам нашей страны «без лишних хлопот».

Выбор предлагается довольно ограниченный. В первую очередь Минтуризма советует рассмотреть для отдыха Россию, куда можно доехать и машиной, и поездом.

«Кроме России, этим летом белорусы могут отдохнуть без виз и карантина в Бразилии, Шри-Ланке, Таиланде, Бали, Сингапуре и Грузии. Также популярность набирает Дагестан», — рассказала ведущая телеканала, видимо, забыв, что Дагестан тоже находится в России. Вдобавок она посоветовала заранее изучить обычаи Дагестана, так как «в этой республике свои законы» и к поведению гостей «относятся строго».

Также белорусы могут, как и прежде, отдыхать в Турции и Египте. И, конечно, в странах Средней Азии.

«Открываются города наших восточных друзей, бывших стран СССР. Узбекистан очень хорошо в этом году демонстрирует свои туристические возможности, Казахстан», — говорит директор Департамента по туризму министерства Ирина Воронович. Актуальную информацию о порядке въезда в другие страны Минтуризма размещает на своем сайте.

Ну, а для тех, кого такие варианты заграничных путешествий не устраивают, остается возможность отдыха в Беларуси. В департаменте по туризму посоветовали обратить внимание на водные и велосипедные походы, национальные парки, где можно взять напрокат снаряжение для активного отдыха, походы по болотам, которые предлагаются в некоторых заповедниках и заказниках.

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