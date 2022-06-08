В Украине уничтожили титулованного российского кикбоксера 8 8.06.2022, 19:51

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Артем Прокопович

Спортивное прошлое не помогло ему при встрече с украинскими воинами.

В Украине был убит титулованный российский кикбоксер Артем Прокопович, принимавший участие в военной агрессии со стороны РФ против соседней страны.

Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ.

Детали гибели российского оккупанта не известны. В сообщении об уничтожении оккупанта указано, что его спортивное прошлое не помогло ему при встрече с украинскими воинами.

Прокопович был мастером спорта РФ по кикбоксингу. На его счету значатся победы на Кубке и первенстве России. Становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Прокопович - выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и воспитанник спортивной школы "Золотые купола".

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