«Белгазпромбанк» повысил лимиты на снятие наличной валюты 8.06.2022, 20:10

Также введены ограничения по некоторым другим операциям.

«Белгазпромбанк» с 8 июня повысил лимиты на снятие наличной иностранной валюты и ввел ограничения по некоторым другим операциям, рассказали в пресс-службе банка.

Суточный лимит теперь составляет пять тысяч долларов, месячный — 20 тысяч долларов. Ограничения не распространяются на корпоративные карты.

Кроме того, ограничения в размере 20 тысяч долларов на одну карту установлены и на снятие валюты за границей с карты, эмитированной в беларусских рублях, пополнение карты, эмитированной в иностранной валюте, беларусскими рублями посредством сервисов р2р-переводов, списания иностранной валюты с карты, эмитированной в беларусских рублях, посредством сервисов р2р-переводов.

В банке также сообщили о снятии ранее введенного запрета на операции пополнения карт банка беларусскими рублями посредством сервисов p2p-переводов, обслуживаемых банками-нерезидентами.

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