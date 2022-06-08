«Беларусбанк» забросал новыми исками миорский завод 3 8.06.2022, 20:28

У завода возникли проблемы с погашением задолженности.

«Беларусбанк» подал очередные иски в суды против Миорского металлопрокатного завода, который входит в компанию «ММПЗ-групп». Эта информация появилась на сайте Верховного суда. На этот раз судебные разбирательства планируются по вопросу экономической несостоятельности предприятия. Напомним, проблемы у этого миорского завода началась год назад, когда силовики задержали руководство, а власти стали активно «спасать» предприятие. У завода возникли среди прочего проблемы с погашением задолженности перед «Беларусбанком», пишет zerkalo.io.

Так, 22 августа в Экономическом суде Минска будут рассматривать иск «Беларусбанка» к ООО «Группа ММПЗ» — Миорский металлопрокатный завод. Как сообщается на сайте Верховного суда, иск касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам — кредиту.

В Экономическом суде Витебской области 12 июля должно пройти заседание по иску «Беларусбанка» об экономической несостоятельности (банкротстве) «ММПЗ-Групп».

На 21 июля в этом же суде запланировано заседание по иску «Беларусбанка» об экономической несостоятельности (банкротстве) компании «Энергоцентр Миоры». По данным vitebsk.cc, она может быть связана с «ММПЗ-Групп».

Напомним, в июне прошлого года незадолго до визита на предприятие в Миорах Александра Лукашенко силовики задержали его руководителей. После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. «Государство примет необходимые шаги по стабилизации финансово-экономического положения завода, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности, оценку которым уже дадут другие структуры», — заявлял тогда Роман Головченко.

Однако работники предприятия настаивали, что «проблемы и сложности у завода начались после задержания, когда большая часть партнеров потеряла связь с руководством завода».

Как «Беларусбанк» забросал исками Миорский завод

В этом году «Беларусбанк» подал как минимум шесть исков против «ММПЗ-групп». Информация об этом содержится на сайте Верховного суда. Во всех случаях судьи принимали решение о взыскании с компании задолженности перед банком. В общей сложности обязательства исчисляются сотнями тысяч евро. К примеру, сумма по одному из исков превышает 277 тысяч евро, по второму — 244 тысячи евро.

«Беларусбанк» участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

Нам в редакцию прислали документ, датированный 11 мая этого года. В нем гендиректор предприятия Петр Шимукович сообщает работникам о том, что «Беларусбанк» якобы подал в экономический суд Витебской области заявление о признании «ММПЗ-групп» банкротом. Получить оперативный комментарий у руководства предприятия, действительно ли банк подал в суд по этому вопросу, нам не удалось.

Напомним, накануне премьер-министр Роман Головченко рассказал, что власти, которые вот уже почти год «спасают» этот завод, нашли «варианты развязки всех вопросов проблемной задолженности» и что «большинство этих рисков приняло на себя государство».

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