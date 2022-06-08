Петицию против отмены концерта ДДТ в Москве подписали более 40 тысяч человек 1 8.06.2022, 20:38

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Юрий Шевчук

Петиция адресована мэру российской столицы Собянину.

Петиция против отмены концерта рок-группы ДДТ в Москве собрала более 40 тысяч подписей. Она адресована мэру российской столицы Сергею Собянину. Петицию создали 3 июня администраторы телеграм-канала "НЕВОЙНА", передает svoboda.org.

Автора петиции заявляют, что отмена концерта ДДТ - это "новый этап в репрессиях против" музыканта и поэта Юрия Шевчука, который является лидером рок-группы.

Ранее стало известно, что концерт группы ДДТ в Москве, посвящённый сорокалетию коллектива, который должен был состояться 10 июня на стадионе "Открытие банк Арена", перенесён на 17 июня 2023 года в связи с тем, что организаторам не удалось согласовать мероприятие с мэрией города.

В середине мая Шевчук, выступая в Уфе, произнёс со сцены речь, в которой заявил, что в Украине гибнут "старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря", и что "Родина - это не жопа президента, которую надо всё время мусолить и целовать". Из-за этих слов на него составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил России.

Позже суд в Петербурге отказался рассматривать дело против Шевчука и вернул протокол в полицию Уфы для "устранения недостатков".

В апреле концерт ДДТ был отменён в Тюмени. Шевчук тогда предположил, что это могло быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z, которая стала символом поддержки российского вторжения в Украину

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