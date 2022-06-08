Ученые назвали черту характера, продлевающую женщинам жизнь 8.06.2022, 20:48

Масштабное исследование провели американские ученые.

Вопрос, который интересовал специалистов, – как прожить дольше. Для этого социологи изучили данные более чем 159 тысяч женщин разных рас. Выяснилось, что всего одна черта характера может благоприятно повлиять на продолжительность жизни. Это оптимизм, пишут ученые в Journal of the American Geriatrics Society.

Чаще всего среди исследуемых доживали до 90 лет женщины жизнелюбивые и жизнерадостные. Еще одно наблюдение ученых – позитивный настрой тесно связан с правильным образом жизни.

«Хотя оптимизм сам по себе может быть обусловлен социальными структурными факторами, наши результаты показывают, что на повышенном долголетии отражаются именно преимущества оптимизма самого по себе, и это касается самых разных расовых и этнических групп», — сообщила ведущий автор статьи Хаями Кога (школа общественного здравоохранения Гарвардского университета). — Повышение уровня оптимизма может быть важной целью воздействия на пациентов для увеличения продолжительности жизни в самых различных группах».

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