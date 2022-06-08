В минском баре шампанское открывали саблей

В минском баре шампанское открывали саблей1
- 8.06.2022, 21:09
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Пострадал посетитель.
В Советском районе Минска в одном из баров сабраж — открытие шампанского саблей — обернулся для одного из гостей легкими телесными повреждениями, а для заведения — проблемами с прокуратурой.
Посетители бара заказали шампанское с торжественным открытием саблей. Верхняя часть бутылки, отколовшись, отлетела в грудь одному из клиентов, он получил резаную рану.
По данному факту прокуратура провела проверку. Случившееся в ведомстве расценили как «нарушения законодательства о безопасности жизнедеятельности населения, которые повлекли травмирование граждан во время пребывания в увеселительном заведении».
Директору заведения было вынесено предписание с требованием незамедлительно устранить нарушения и обеспечить безопасность гостей.
«По результатам исполнения акта надзора нарушения устранены», — рапортует прокуратура.