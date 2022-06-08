В ночь на 9 июня один из мостов над Свислочью в Минске будет перекрыт 1 8.06.2022, 22:01

1,730

Мост будет перекрыт с 1:00 до 5:00.

Ночью 9 июня с 1:00 до 5:00 движение по мосту через Свислочь на проспекте Независимости в Минске будет закрыто в связи с испытаниями. Специалисты БелдорНИИ будут проверять несущую способность моста, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как пояснил заместитель директора по содержанию и ремонту мостов и путепроводов «Горавтомост» Михаил Дедюля, испытания на мосту — плановая работа. Специалисты днем поставили на прилегающем здании датчики, а ночью будут проверять показатели под постоянной нагрузкой в виде груженых самосвалов.

Дедюля утверждает, что такие испытания по нормативам должны проводиться на мостах раз в 5-10 лет. В 2022 году они также пройдут на переходном мосту на улице Октябрьской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».