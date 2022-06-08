В ночь на 9 июня один из мостов над Свислочью в Минске будет перекрыт

В ночь на 9 июня один из мостов над Свислочью в Минске будет перекрыт1
- 8.06.2022, 22:01
- 1,730
Мост будет перекрыт с 1:00 до 5:00.
Ночью 9 июня с 1:00 до 5:00 движение по мосту через Свислочь на проспекте Независимости в Минске будет закрыто в связи с испытаниями. Специалисты БелдорНИИ будут проверять несущую способность моста, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как пояснил заместитель директора по содержанию и ремонту мостов и путепроводов «Горавтомост» Михаил Дедюля, испытания на мосту — плановая работа. Специалисты днем поставили на прилегающем здании датчики, а ночью будут проверять показатели под постоянной нагрузкой в виде груженых самосвалов.
Дедюля утверждает, что такие испытания по нормативам должны проводиться на мостах раз в 5-10 лет. В 2022 году они также пройдут на переходном мосту на улице Октябрьской.