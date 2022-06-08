Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС 5 8.06.2022, 22:05

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Также Европарламент рекомендовал без промедления предоставить оружие Киеву.

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставить нашей стране необходимое оружие.

Об этом сообщает DW.

«За» резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 — воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины».

Кроме того, Европарламент рекомендовал «без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной». Через этот инструмент Евросоюз уже выделил на оружие для Украины 2 млрд евро.

В документе подчеркивают суверенное право Украины самой выбирать свои альянсы без внешнего вмешательства, призывают расследовать военные преступления, совершенные российской армией в Украине, а также призывают ЕС ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России обходить санкции.

«Стратегическая цель свободного мира — помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее территорией в международно признанных границах», — говорится в резолюции.

Издание отмечает, что социал-демократы пытались внести поправку в этот пункт и изменить его на «подорвать способность РФ угрожать целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем», но поправку не поддержали.

Также сохранился исходный текст резолюции, говорящий, что отсутствие «адекватной» реакции на «российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину».

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