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На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага

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  • 8.06.2022, 22:17
На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага

Уничтожены шесть беспилотников.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага на территории Донбасса. На одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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