На Донбассе украинские защитники отбили семь атак врага 1 8.06.2022, 22:17

Уничтожены шесть беспилотников.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага на территории Донбасса. На одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировка Объединенных сил.

Украинские воины наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике. За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 2 боевые бронированные машины; 4 единицы автомобильной техники;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».