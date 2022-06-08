Аудиторская компания KPMG объявила о прекращении работы в Беларуси 8.06.2022, 22:32

Работа также прекращена в РФ.

Аудиторская компания KPMG, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний (вместе с PwC, Ernst & Young и Deloitte Touche Tohmatsu) в среду 8 июня объявила о прекращении работы в России и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Российские и белорусские фирмы официально вышли из сети и перестали быть фирмами-членами KPMG. Это значит, что KPMG больше не представлена в этих странах», — сказано в пресс-релизе.

Ранее о приостановке работы в России и Беларуси заявляли в Deloitte. Бывшее подразделение этой компании продолжило работу под новым брендом, не связанным с компанией.

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