Аудиторская компания KPMG объявила о прекращении работы в Беларуси
- 8.06.2022, 22:32
Работа также прекращена в РФ.
Аудиторская компания KPMG, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний (вместе с PwC, Ernst & Young и Deloitte Touche Tohmatsu) в среду 8 июня объявила о прекращении работы в России и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Российские и белорусские фирмы официально вышли из сети и перестали быть фирмами-членами KPMG. Это значит, что KPMG больше не представлена в этих странах», — сказано в пресс-релизе.
Ранее о приостановке работы в России и Беларуси заявляли в Deloitte. Бывшее подразделение этой компании продолжило работу под новым брендом, не связанным с компанией.