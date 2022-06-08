15-летний подросток помог ВСУ разгромить колонну врага под Киевом

15-летний подросток помог ВСУ разгромить колонну врага под Киевом1
- 8.06.2022, 22:40
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Подробности подвига.
Житель Киевской области, 15-летний Андрей Покраса помог Вооруженным силам Украины отразить атаку российских оккупантов на столицу еще в начале войны.
Об этом сообщил Global News.
Парень заметил вражескую колонну с помощью своего квадрокоптера. У него был большой опыт обращения с дронами - эти знания и навыки пригодились нашим военнослужащим, которым очень нужны GPS-координаты российской техники.
Получив информацию от подростка, украинские военные остановили движение российской техники вблизи села Березовка.
Данный населенный пункт расположен на Житомирской трассе, недалеко от столицы – примерно в 40 километрах к западу от Киева.