Зеленский: В Северодонецке сейчас решается судьба украинского Донбасса 8.06.2022, 23:01

Владимир Зеленский

ВСУ наносят российским оккупантам «ощутимые потери» в битве за город.

Северодонецк остается эпицентром противостояния ВСУ с российскими оккупационными войсками на востоке Украины, именно там решается судьба украинского Донбасса.

Об этом 8 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери", – сказал президент.

По словам Зеленского, это "очень жестокое сражение, очень тяжелое".

"Пожалуй, одно из самых трудных на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто защищается на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", – резюмировал глава государства.

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