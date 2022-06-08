Зеленский: В Северодонецке сейчас решается судьба украинского Донбасса
- 8.06.2022, 23:01
ВСУ наносят российским оккупантам «ощутимые потери» в битве за город.
Северодонецк остается эпицентром противостояния ВСУ с российскими оккупационными войсками на востоке Украины, именно там решается судьба украинского Донбасса.
Об этом 8 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105-х суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери", – сказал президент.
По словам Зеленского, это "очень жестокое сражение, очень тяжелое".
"Пожалуй, одно из самых трудных на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто защищается на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", – резюмировал глава государства.