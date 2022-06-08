В начальных школах Франции будет 30 минут ежедневных занятий спортом
- 8.06.2022, 23:08
Об этом заявил президент Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с нового учебного года во всех начальных классах вводится ежедневный 30-минутный урок физического воспитания.
Об этом сообщает Le Figaro.
На открытии первого додже (зала для углубленных занятий спортом) в городе Клиши-су-Буа Макрон заявил, что спорт очень важен не только "для получения медалей" на Олимпийских играх, но и для поддержания здоровья.
Также президент Франции анонсировал обновление системы "учебных каникул", направленных на учеников, которые не хотят отдыхать во время летнего перерыва в учебе.
"Она сработала отлично, мы продолжим ее", - подчеркнул он.
Система предусматривает организацию спортивных соревнований, минифестивалей, показов кино и обучающих курсов – например, по домедицинской помощи или безопасности на дороге.