Леонид Невзлин: О решении раввина Гольдшмидта покинуть Россию 8.06.2022, 23:12

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Леонид Невзлин

Есть компромиссы, на которые человек с совестью пойти не может.

Российские власти оказывали давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, чтобы он поддержал вторжение в Украину. Раввин с семьей покинул Россию. Сейчас он в Израиле.

Пинхас Гольдшмидт – умнейший, знающий человек, он многому научил меня в вопросах иудаизма и еврейской истории. В бытность мою президентом Еврейского конгресса мы тесно сотрудничали и относились друг к другу со взаимной, хочется верить, симпатией.

К сожалению, наша связь прервалась в 2003 году. Несмотря на наши теплые отношения, он не выразил мне никакой поддержки в деле ЮКОСа. Может быть, это естественно. Гольдшмидт слишком долго был "прикремлевским" раввином. Как и всем религиозным лидерам из околовластных кругов, ему пришлось сначала идти на компромиссы, а потом и вовсе занять провластную позицию.

Но, видимо, всему приходит конец, и есть компромиссы, на которые человек с совестью, а тем более религиозный лидер, пойти не может. Оправдание и поддержка захватнической войны, в которой гибнут мирные жители – как раз такой случай.

Я приветствую решение Пинхаса Гольдшмидта покинуть Россию. Как я и говорил ранее, евреям нужно уезжать – пока они сами в очередной раз не стали объектом агрессии, как это всегда бывало в смутные времена. Или – что хуже всего – пока они не стали этой агрессии соучастниками.

Но отъезда из России для человека масштаба Пинхаса Гольдшмидта мало. Ему следовало бы публично осудить российскую агрессию в Украине, подтвердить свою приверженность международно признанным границам Украины до 2014 года, и назвать Владимира Путина военным преступником, каковым он и является. Это сегодня – минимально допустимый набор порядочного человека.

Леонид Невзлин, Facebook

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