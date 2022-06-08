Беларусь отстранили от Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов 8.06.2022, 23:26

1,156

Отстранена и РФ.

Представители национальных олимпийских комитетов России и Беларуси не будут допущены к Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Делегатов стран отстранили от участия в предстоящем мероприятии, которое должно состояться с 10 по 11 июня в столице Северной Македонии Скопье.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Соответствующее решение принял Исполнительный комитет ЕОК из-за полномасштабной войны, которую Россия уже четвертый месяц ведет против Украины. Отмечается, что национальные олимпийские комитеты РФ и Беларуси не смогут присутствовать на мероприятии ни онлайн, ни офлайн.

ЕОК объединяет 50 олимпийских комитетов Европы, среди которых и Украина. Организация отвечает за планирование и проведение международных соревнований - Европейских игр, Европейского юношеского олимпийского фестиваля и Игр малых государств Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».