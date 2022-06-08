В Минобороны Украины объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров 2 8.06.2022, 23:34

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Анна Маляр

Замминистра обороны Украины сделала заявление.

Военно-политическое руководство Украины не может раскрывать информацию о поставках оружия от партнеров из-за угрозы срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Мы вообще фактически ничего не можем говорить о сотрудничестве в сфере вооружения, потому что Россия активно ведет разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности, любые поставки вооружения и военной техники в Украину", - заявила чиновница.

По словам Маляр, всю информацию о военной помощи Украине используют в первую очередь россияне.

При этом она добавила, что сейчас для военного руководства главным приоритетом является защита неба. И поэтому ВСУ более всего нуждаются в современных системах ПВО.

"Это очень сложные коммуникации по этому поводу (по закрытию неба - ред.). Не имеет значения даже с какой страной. Но все, что касается противовоздушной обороны, защиты самого воздуха - это очень сложный процесс", - подчеркнула Маляр.

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