В Минобороны Украины объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров

В Минобороны Украины объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров2
- 8.06.2022, 23:34
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Замминистра обороны Украины сделала заявление.
Военно-политическое руководство Украины не может раскрывать информацию о поставках оружия от партнеров из-за угрозы срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Мы вообще фактически ничего не можем говорить о сотрудничестве в сфере вооружения, потому что Россия активно ведет разведывательно-диверсионные действия, чтобы сорвать любые договоренности, любые поставки вооружения и военной техники в Украину", - заявила чиновница.
По словам Маляр, всю информацию о военной помощи Украине используют в первую очередь россияне.
При этом она добавила, что сейчас для военного руководства главным приоритетом является защита неба. И поэтому ВСУ более всего нуждаются в современных системах ПВО.
"Это очень сложные коммуникации по этому поводу (по закрытию неба - ред.). Не имеет значения даже с какой страной. Но все, что касается противовоздушной обороны, защиты самого воздуха - это очень сложный процесс", - подчеркнула Маляр.