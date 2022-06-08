ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка
- 8.06.2022, 23:48
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют промзону Северодонецка. Российские войска контролируют большую часть города.
"Промзона – наша, рашистов там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе", – уточнил Гайдай.
По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем.
"Россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора", – заявил Гайдай.
Он добавил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет.
В данный момент более 90% области временно находится под оккупацией России.