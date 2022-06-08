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ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка

  • 8.06.2022, 23:48
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ВСУ полностью взяли под контроль промзону Северодонецка

Об этом сообщил глава Луганской ОВА.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ контролируют промзону Северодонецка. Российские войска контролируют большую часть города.

"Промзона – наша, рашистов там нет. Бои ведутся только на улицах в самом городе", – уточнил Гайдай.

По его словам, Лисичанск полностью под украинским контролем.

"Россияне хаотически мощно обстреливают город, имеем огромные разрушения жилого сектора", – заявил Гайдай.

Он добавил, что угрозы окружения украинских войск в Луганской области нет.

В данный момент более 90% области временно находится под оккупацией России.

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