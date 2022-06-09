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Российские войска перебросили устаревшие танки Т-62 в Украину

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  • 9.06.2022, 7:33
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Российские войска перебросили устаревшие танки Т-62 в Украину

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские оккупанты перебросили в Запорожскую область 30 танков Т-62 для усиления трассы Т0812, которая проходит через Орехов и Луговое.

В ISW отметили, что также российские войска атаковали из реактивной артиллерии Николаевскую область и активизировались в Херсонской области.

Танк Т-62 был принят на вооружение советскими вооруженными силами еще в 1962 году. К концу 2012 года в российской армии хранилось более 900 таких танков. Часть из них она позже использовала для войны в Сирии и на Донбассе.

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