Смешное рядом

Смешное рядом23
- 9.06.2022, 9:30
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В каком веке живет режим Лукашенко?
Telegram удалил лукашистский Telegram-канал, а затем и его запасной канал. Власти отреагировали очень комично:
— Насколько глубоко власть РБ находится в цифровой эпохе и готово к технологическому информационному противостоянию, видно из некоторых новостей, — пишет аналитик Петр Кузнецов в Telegram.
Например: Мининформ затребовал у Google (!?) объяснить, почему Telegram дважды заблочил их каналы.
По принципу одного окна.
По всей видимости, их сбивает с толку фраза «Введите поисковой ЗАПРОС», и они воспринимают Гугл как высшую администрацию Интернета.
Ну и требования свои направляют в виде ЗАПРОСА. Поискового.