Смешное рядом 23 9.06.2022, 9:30

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В каком веке живет режим Лукашенко?

Telegram удалил лукашистский Telegram-канал, а затем и его запасной канал. Власти отреагировали очень комично:

— Насколько глубоко власть РБ находится в цифровой эпохе и готово к технологическому информационному противостоянию, видно из некоторых новостей, — пишет аналитик Петр Кузнецов в Telegram.

Например: Мининформ затребовал у Google (!?) объяснить, почему Telegram дважды заблочил их каналы.

По принципу одного окна.

По всей видимости, их сбивает с толку фраза «Введите поисковой ЗАПРОС», и они воспринимают Гугл как высшую администрацию Интернета.

Ну и требования свои направляют в виде ЗАПРОСА. Поискового.

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