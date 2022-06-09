Украинский генерал: Режим Лукашенко может пасть

Украинский генерал: Режим Лукашенко может пасть16
- 9.06.2022, 7:30
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Белорусские военные в массе своей не хотят воевать в Украине.
Такое мнение в эксклюзивном интервью "Обозреватель" высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.
– Как вы оцениваете опасность большого наступления с севера? Мы видим действия российских войск и Беларуси на том направлении.
– Я думаю, Лукашенко понимает, что ситуация очень сложная и невыигрышная для России. Он пытается маневрировать, предоставляя РФ свои базы и аэродромы. Это также тактика оттягивания сил и средств Украины на это направление.
Но у нас есть оперативная информация о том, что белорусские военные в массе своей не хотят воевать в Украине. Есть ряд подразделений в Беларуси, несколько бригад, которые очень четко ориентированы на российские спецслужбы. Они могут действовать тактически, но перспектив у них не будет.
Если мы говорим о системном наступлении всей Беларуси, то это маловероятно, поскольку Лукашенко боится последствий для себя – юридических и политических. Есть также опасность массовых выступлений и белорусских военных, и граждан против самого Лукашенко. Этот режим может пасть.
Тем не менее, он демонстрирует приверженность Путину и оттягивает украинские войска, которые не могут быть использованы на донецком, луганском или южном направлении.