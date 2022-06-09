Что происходит на валютном рынке? 1 9.06.2022, 9:59

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Белорусы почти проели свои валютные заначки.

За январь-май текущего года население оказалось чистым продавцом иностранной валюты: куплено 3,7 млрд долл., а продано – 4,2 млрд. Чистая продажа за 5 месяцев составила 446 млн долл.

Наличную валюту белорусы активно продают, а безналичную покупают. За 5 месяцев чистая продажа наличной валюты составила 952 млн долл., а чистая покупка безналичной валюты – 506 млн долл. В мае 2022 года население осталось чистым продавцом валюты, но объем чистой продажи сократился до 17 млн долл. после 117 млн долл. в апреле и 244 млн долл. в марте.

Чистая продажа валюты в мае сократилась потому, что люди стали меньше продавать наличную валюту. Чистая продажа наличной валюты в мае составила 67 млн долл. после 189 млн в апреле и 369 млн в марте, сообщает Telegram-канал «Нашы грошы».

Белорусские предприятия – чистые покупатели валюты. За январь-май текущего года они купили 501,3 млн долл. чистыми. В том числе 174 млн долл. было выкуплено за май.

Нерезиденты выступают чистыми продавцами валюты. За 5 месяцев они продали на чистой основе 399,8 млн долл., в том числе за май – 258 млн долл.

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