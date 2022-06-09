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Мать спортсмена Виталия Щерба, которая хвалила Лукашенко, теперь критикует режим

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  • 9.06.2022, 8:41
  • 5,262
Мать спортсмена Виталия Щерба, которая хвалила Лукашенко, теперь критикует режим
Виталий Щербо

Повлияла война в Украине.

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щерба живет в США почти 30 лет. В интервью zerkalo.io он рассказал, как изменились взгляды его матери.

— А как вы отреагировали на интервью мамы, в котором она, мягко говоря, не скрывала восторга от Лукашенко?

— У нее семь пятниц на неделе. Была на одной стороне — теперь переметнулась на иную. Пытаюсь ее сдержать, чтобы молчала и никуда не лезла. Но это бесполезно. У мамы есть свое мнение, и она его высказывает в отличие от меня. Короче, ужас. Я сам был в шоке, что она стала против Лукашенко и России. Это так с начала войны. Видимо, общение с родственниками из Украины повлияло.

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