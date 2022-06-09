Новое лекарство от рака удивило ученых 4 9.06.2022, 8:46

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Терапия привела к 100-процентной ремиссии у всех пациентов.

Небольшое испытания нового препарата от рака, нацеленного на «щит», который защищает опухоли от иммунной системы, крайне удивило ученых: у всех участников исследования, прошедших курс, случилась ремиссия.

В новом исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine, ученые давали 16 испытуемым с колоректальным раком препарат под названием достарлимаб каждые три недели в течение шести месяцев, пишет «Популярная механика».

На момент написания статьи 12 участников завершили курс, а четверо все еще проходят лечение.

К удивлению исследователей, от опухолей всех 12 человек не осталось и следа, который можно было бы обнаружить с помощью МРТ, ПЭТ, эндоскопии и биопсии. После 12-месячного наблюдения у всех 12 пациентов не было рецидива заболевания, и все 16 пациентов были живы.

О серьезных побочных эффектах не сообщалось, но у 12 участников наблюдались различные незначительные побочные эффекты, такие как сыпь и утомляемость.

Как работает достарлимаб?

Достарлимаб – моноклональное антитело к PD-1 (Programmed cell death 1). PD-1 – мембранный белок, который экспрессируется снаружи опухолевых клеток и действует как «щит» от иммунной системы, сообщая иммунным клеткам, что они не должны атаковать опухоль, и позволяя ей бесконтрольно расти.

Именно из-за PD-1 раковые клетки остаются незамеченными для иммунной системы человека.

Результаты нового исследования крайне обнадеживают, но из-за малой выборки сложно делать конкретные выводы. Ученые заключают, что несмотря на многообещающие результаты, испытание препарата нужно расширить до крупномасштабных экспериментов в ближайшем будущем.

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