Хунта вынуждена побираться10
- 9.06.2022, 8:59
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Строительство параллельной реальности продолжается полным ходом.
Если демократические силы входят в любые европейские и мировые политические дома, то хунта вынуждена побираться по помойкам, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Например, в «Великом камне» пройдет выставка «Белагро-2022». «Новая высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса», как написано на сайте «Камня». Однако пройдет сам сельскохозяйственная выставка с участием России, Ирана, Ирака, Таджикистана, Венесуэлы, Монголии и Никарагуа.
У собратьев по разуму из Кремля дела еще веселее. На Петербургский экономический форум в качестве участников позвали талибов. Тех самых, которые являются террористами даже в самой России. Впрочем, где еще можно террористам встретиться с террористами?
Это яркий пример того, куда скатилась внешняя политика обеих хунт.
И на самом деле падение ниже уровня плинтуса наблюдается во многих сферах.