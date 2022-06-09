Хунта вынуждена побираться 10 9.06.2022, 8:59

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Строительство параллельной реальности продолжается полным ходом.

Если демократические силы входят в любые европейские и мировые политические дома, то хунта вынуждена побираться по помойкам, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Например, в «Великом камне» пройдет выставка «Белагро-2022». «Новая высокотехнологичная международная площадка для ведения бизнеса», как написано на сайте «Камня». Однако пройдет сам сельскохозяйственная выставка с участием России, Ирана, Ирака, Таджикистана, Венесуэлы, Монголии и Никарагуа.

У собратьев по разуму из Кремля дела еще веселее. На Петербургский экономический форум в качестве участников позвали талибов. Тех самых, которые являются террористами даже в самой России. Впрочем, где еще можно террористам встретиться с террористами?

Это яркий пример того, куда скатилась внешняя политика обеих хунт.

И на самом деле падение ниже уровня плинтуса наблюдается во многих сферах.

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