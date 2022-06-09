«В регионах РФ нарастают протестные настроения» 5 9.06.2022, 9:14

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фото: МЕДУЗА

Даже пропаганда не справляется.

Украинский политик и блогер Борислав Береза в "Фейсбуке" комментирует ситуацию с общественным настроением в РФ:

– Читаю комментарии россиян под статьями о войне в региональных российских СМИ. И уже заметно, что в России начинаются постепенное разочарование и массовая усталость от того, что происходит. Нет легкой победы и нет понимания цели. Даже пропагандоны не справляются. Люди начали сталкиваться с тем, что их сосед, родственник, коллега или знакомый погиб либо потерял кого-то на войне. И десятки тысяч безногих, безруких инвалидов, вернувшихся из Украины в РФ, добавляют там депрессии. А очередная волна скрытой мобилизации лишь усиливает все эти тенденции.

В регионах отсутствуют тот милитаристский настрой и поддержка войны, которые есть в Москве и Питере. Люди уже начинают не понимать, для чего эта война, на которой они теряют близких и не видят победы. И это очень хорошо. Потому что протестные настроения начинают нарастать именно в регионах. На это накладываются "закручивание гаек" в России и попытка подавлять любые протестные настроения.

Так что рано или поздно, но крышку у этой кастрюли сорвет. И тогда РФ посыплется не хуже, чем начал сыпаться СССР. Кстати, один из маркеров – это то, что начали смеяться над Кадыровым и его тиктокерами. До вторжения в Украину россияне их боялись. Теперь они выглядят посмешищами, а Кадыров – брехлом, снимающим TikTok, не выезжая из Чечни, и регулярно рассказывающим о взятии каких-то городов, которые не взяты. И все то, что для РФ ранее было базисом, стало крошиться и ломаться. И это процесс начала разрушения российской империи, который запустил Путин вторжением в Украину.

Да, нам сейчас очень тяжело, но не мы эту войну начали. И мы отстроим страну. А вот Россию, наоборот, весь мир будет опускать до уровня примитивизма. И опустит. Потому что никому не нужны гопники с ядерной дубинкой, а РФ является именно таким быдлом с замашками террориста. Не будет России – не будет угрозы для всего мира. К этому все и идет. Не быстро, но системно и гарантированно.

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