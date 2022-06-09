Экс-прессекретарь Лукашенко Петкевич живет в США, хотя ей запрещен туда въезд 25 9.06.2022, 9:07

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Она осела в Нью-Йорке.

Наталью Петкевич считали одним из самых влиятельных людей в режиме Лукашенко. Ей было 29 лет, когда она получила первую высокую должность рядом Лукашенко — пресс-секретарь. В ноябре 2004 года ее назначили заместителем главы Администрации Лукашенко. В 2009 году Наталья Петкевич стала первым заместителем главы администрации, с сентября 2011 года занимала должность помощника диктатора. Лукашенко ее уволил в октябре 2014 года, пишет The Village Беларусьn.

До сих пор непонятно, почему ушла многолетняя помощница Лукашенко. На этот счет ходили разные слухи. Незадолго до увольнения Петкевич случился скандал: в Сеть слили запись телефонного разговора пранкера Вована с Лукашенко, в котором он представился сыном Виктора Януковича и попросил убежище для своей семьи в Беларуси — Лукашенко согласился. Этот скандальный телефонный разговор согласовывала Петкевич и многие считали, что именно он стал причиной неожиданного увольнения. Петкевич не комментировала свое увольнение, Лукашенко тоже, но спустя несколько месяцев после этого заявил, что ей предлагали новые должности, однако она «пока, возможно, займется своим здоровьем».

В 2015 году неожиданно для всех она стала главой туристической компании «Шантер» («Шыкоўны Адпачынак На ТЭрыторыi Радзiмы»), принадлежавшей Александру Шакутину, приближенному к Лукашенко бизнесмену. «Это не мое увлечение, но и не бизнес, просто так сложилась судьба» — говорила о своей новой работе Наталья.

В 2018 году «Шантер» и Wellness Solutions Pvt, Ltd (Индия) открыли первый в Беларуси центр медицины аюрведы (индийская псевдонаука) — тоже с участием Петкевич. В этом же году она третий раз вышла замуж — за дипломата Валентина Рыбакова, который с 2017 года является постоянным представителем Беларуси в ООН.

С тех пор Наталья Петкевич живет в США, хотя формально она до сих пор находится под санкциями и въезд в штаты ей запрещен. Провезти жену в США Рыбакову удалось по линии ООН, но свобода передвижений в этой стране для Натальи сильно ограничена. Петкевич разрешено приезжать только в Нью-Йорк, но и там ее посещение ограничено 25-километровой зоной. Каждый раз при въезде в штаты она сталкивается с трудностями. «Когда я приезжаю в Соединенные Штаты, меня вместе с нелегалами в какой-то там „обезьянник“ отводят, и я, скажем, в деловом костюме сижу там, пока делаются какие-то мучительные звонки. Сами сотрудники соответствующих пограничных служб США не понимают: ну молодая, вроде нормальная женщина, чего она там делает, непонятно, почему ей нельзя въехать?», — пожаловалась она однажды госСМИ.

Точно неизвестно, есть ли у Натальи в Нью-Йорке какое-то собственное дело, но совершенно точно есть активная светская жизнь, по крайней мере, была до войны. О ней стало известно из твиттера советника по вопросам прав человека Рави Батра, который называет Валентина Рыбакова своим другом, ходит в гости к семье Петкевич и Рыбакова, тегает их на общих тусовках. Интересно, что, в отличие от других коллег, Батра часто тегает постоянного представителя Беларуси в ООН с припиской «Наталья и Валентин».

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