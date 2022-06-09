Сколько мяса в пельменях, которые продают в белорусских магазинах? 18 9.06.2022, 9:29

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Журналисты купили в магазине 11 пачек этого продукта.

Пельмени исчезают из тарелки так быстро, что не каждый раз успеваешь посмотреть им в душу. А ведь внутреннее важнее внешнего — об этом знают все. Onliner.by проверил ,сколько в них мяса.

Когда-то предки нынешних хранителей стандартов придумали, что мясо и тесто должны находиться в пропорции 1:1.

Наследники пельменных традиций прописали это в белорусском стандарте (СТБ 974), чуть уменьшив долю мяса до «не менее 49%». В тарелке такой пропорции не будет: вареное тесто весит больше, мясо, наоборот, тает, отдавая часть себя воде.

Журналисты купили в магазине 11 пачек пельменей.

Уже на кухне посмотрели: только один производитель готовил по СТБ, у остальных — ТУ. Для борцов с «химией» и носителей скреп уточним: в ТУ нет ничего плохого, это, грубо говоря, оригинальный рецепт. Но производство — это бизнес, поэтому в большинстве случаев задача технолога — «сделать вкусно за нужную цену». И хороший специалист справляется — инструментов сейчас много.

Как помогать бизнесу ориентироваться? Для этого природа подарила покупателям зрение, разум и написанный на упаковке состав. Не покупайте плохое — оно и отвалится само.

После покупки журанлисты сварили пельмени и взвесили их на обычных кухонных весах. Они не проходили никакую поверку, но весы беспристрастно взвешивали одинаково и кусочки с мраморной говядиной, и куриную мехобвалку.

Итак, поехали.

«Добровский Тимка», 4,95 рубля за 400 граммов

Кажется, что дети и так без проблем уничтожают пельмени, но производитель решил заиграть с их родителями. Раз в свое время пошли на ура сосиски, мишки перекочевали и в заморозку.

Состав обычный: внутри куриное филе и немножко свинины/говядины.

Весы показали 12 граммов мяса при 45 граммах отваренной порции пельменей. Это примерно четверть. Допускаем, что дальше будет больше, потому что сама форма пельменя — это кусок теста с детализацией, куда начинка физически не может поместиться.

По вкусу — куриные и куриные.

«Марьино», 4,72 рубля за 400 граммов

Очень распространенная форма с имитацией ручной лепки.

Внутри осталось много бульона — тесто не развалилось. Бульон сливаем, считая вес свино-говяжьей начинки, — 38% от общей массы.

«Красноборские с дичью», 6 рублей за 450 граммов

На пачке написано, что «экопродукт», но больше похоже на составную часть логотипа. Что такое «чистая добыча»? В Беларуси и так нет ферм с оленями. Будем считать, что производитель подчеркивает эксклюзивность. Дичь на то и дичь, чтобы не попадать на прилавки сетевого ритейла. Но в последнее время олени и зубры (этих пустили на колбасу в массмаркете) немного поднапряглись.

Внутри маленького пельменя (он на самом деле как мишка, только круглый) мясо оленя и свинина. 20 граммов мяса от 54 граммов общего веса пельменя — 37%. Сам фарш суховат, но это дичь — ожидаемо.

Пельмень справа — следующий герой.

«Азиатские с лососем», 8,27 рубля за 400 граммов

Самые дорогие пельмени в закупке: все объясняется красной рыбкой внутри. Есть еще вариант с креветкой, но цена примерно такая же. А еще они самые большие. Интересно сравнить соотношение начинки с предыдущим микропельменем.

Форма отличается от той, которая на упаковке: у нас — треугольники с имитацией защипа. В процессе варки он немного разглаживается.

Само тесто — из крахмалов, без муки. Если бы сделали тоньше, было бы прозрачным.

Взвешивание показало, что содержание начинки составляет 44% от веса порции.

«Эконом Маркет Брестские», 3,12 рубля за 450 граммов

Вслед за самыми дорогими пельменями — самые дешевые, но от того же производителя. Форма — подушечки. Начинка собрана на базе мяса птицы мехобвалки, тесто — из соевой муки. Содержание начинки — 36%, ну а толку?

Еще любопытно, что некоторые фарши легко болтаются в тестовой камере в бульоне, а некоторые будто натянули тесную одежду маленького размера. Эти из последних — теснятся.

«Мираторг Black Angus», 5,30 рубля за 400 граммов

Брянские пельмени с мраморной говядиной. Брянск рядом с Беларусью, поэтому можно считать, что не иностранные. Цена акционная, обычно такие стоят около 8 рублей за пачку.

Вкусное и мясо, и тесто, пельмени сочные, с бульоном. Начинки — 32%.

На фото самые дешевые пельмени и эти, самые дорогие из мясных.

«Брестские подушечки», 3,96 рубля за 430 граммов

Одни из самых популярных пельменей в Беларуси, которые при этом умудрились плотно забронировать за собой обычную форму, которая есть почти на каждом пельменном аппарате.

Внутри пельменя бульон съел вес оставшейся начинки из говяжьего фарша — осталось меньше 30%. Вкусно, но хочется больше.

Слева — Брестский мясокомбинат, справа — следующий образец от Vici.

«Vici Gyoza с говядиной», 6,06 рубля за 400 граммов

Это попытка китайских пельменей цзяоцзы (завернутый в тонкое тесто фарш в форме полумесяца). С надписью «тонкое тесто» пачка не обманывает. Они даже вкусные, но по поводу 60% начинки хотелось бы объяснений.

Объяснение одно, и оно тоже написано на пачке: 60% «до термической обработки». После термической обработки доля начинки уменьшились в два раза. Это не мы так сказали — так показывают весы.

Как так, если тесто на самом деле самое тонкое? Его просто много из-за имитации защипов. Пельмень-шарпей.

«Волковысские Боярские», 3,42 рубля за 430 граммов

Ну вот и они, единственные из попавшихся по СТБ.

Есть субъективное ощущение, что раньше слово «пельмени» приходило на ум сразу, как только кто-то произносил «волковы…». Теперь ситуация изменилась в пользу других брендов.

Судя по рецептуре, бояре очень любили черный перец: это основной вкусовой акцент в начинке. В целом вкусно. Мяса мы намерили не больше 35%. Уверены, что на комбинате соблюдают обязательную для СТБ норму в 49%, поэтому будем считать пропавшую треть по аналогии с коньяками — долей пельменных ангелов, тратой на приготовление.

«Бабушка Аня», 4,72 рубля за 430 граммов

Здесь 33% мясной начинки. Состав хороший, вкус тоже. Но начинка рыхловатая. Бабушка готовила плотнее.

«Добровский», 4,95 рубля за 400 граммов

Закончим теми, с которых и начинали. Да, у пельменей для взрослых и типа для детей одни ТУ и один производитель. В сети есть ссылка на эти техусловия — там написано, что доля мясной начинки составляет 30%. Любопытно, если это правда: у нас и в детских, и во взрослых пельменях получилось больше 30%. Конкретно в этих — 31% мясной начинки.

Вкусные пельмени, им бы теста поменьше.

Вместо резюме

Cодержание мяса в пельменях составляет примерно одну треть. Заявляется больше, но часть теряется во время готовки. Исключением стали рыбные пельмени — там начинки больше. Меньше всего — в «мишках».

У всех пельменей номинально хороший состав: тесто из муки, начинка из мяса. Усилитель вкуса был только в тех же рыбных пельменях. Средняя цена вкусной пачки приближается к 4 рублях. Можно дешевле, но будет «но».

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