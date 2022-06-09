США отправили Украине очередную партию гаубиц M777

США отправили Украине очередную партию гаубиц M7776
- 9.06.2022, 9:36
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Скоро они будут на фронте.
США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с российскими оккупантами.
Об этом сообщил Пентагон на странице в "Фейсбуке".
"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.
К сообщению также добавлена фотография одной из гаубиц, которую как раз грузят в самолет.
Гаубицы М777
M777 - буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение произошло в войне в Афганистане, напоминает unian.net.
Дальнобойность: максимальная обычными снарядами - 24,7 км; максимальная специальными снарядами - 40 км. Скорострельность: интенсивная - 5 выстрелов в минуту сроком до 2-х минут, стандартная - 2 выстрела в минуту. Развертывание: <3 минуты, свертывание: <2 минуты. Буксировка: максимальная скорость - 88 км/ч; скорость по пересеченной местности - 24 км/ч.