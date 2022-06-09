Сколько будет стоить топливо к концу года, если продолжит дорожать на 2 копейки в неделю 4 9.06.2022, 10:10

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Идем на рекорд?

В этом году «Белнефтехим» выбрал новую стратегию повышения цен на топливо: две копейки вместо одной к цене за литр, практически еженедельно. В итоге бензин за неполные полгода подорожал почти как за весь прошлый год! Intex-press.by посмотрел, как вели себя цены на топливо последние 10 лет, и просчитал, чего от них можно ожидать в будущем.

Плюс 30 копеек с начала года

К регулярному «копеечному» росту цен на топливо белорусы уже успели привыкнуть. Но в этом году стоимость бензина и солярки начла расти позже обычного (с марта месяца) и более ударными темпами – по 2 копейки вместо одной к цене за литр.

В итоге с учетом последнего, 15-го по счету, подорожания, цены на топливо выросли примерно на 14% с начала года (минус три литра бензина с одной поездки в Минск и обратно).

Для сравнения, за весь прошлый год рост стоимости бензина и дизтоплива составил в среднем 18%.

Подорожало топливо не только в белорусских рублях, но и в пересчете на доллары США. Если в начале года литр бензина АИ-92 стоил 78 центов, то к 7 июня он вырос в цене до 88 центов.

В один год цены не росли вообще, в другой повышались 30 раз

Последние 10 лет цены на топливо в нашей стране вели себя по-разному. К примеру, в 2016 году бензин и солярка в Беларуси не дорожали вовсе, а в 2013 году цены на них выросли в среднем на 27% (пока это десятилетний максимум). А прошлый 2021 год стал рекордным за последнее десятилетие по количеству подорожаний: их было 30.

В целом литр бензина в 2022 году по сравнению с 2012-м в нашей стране подорожал в четыре раза в рублях и почти на треть в валюте. Как цены будут вести себя дальше, не берутся прогнозировать даже экономисты. Но мы все же попробуем.

Если предположить, что топливо все так же будет дорожать каждую неделю по две копейки, до конца года нас ждет еще 29 подорожаний, которые увеличат стоимость бензина и солярки еще на 58 копеек. Если это произойдет, наша страна установит очередной антирекорд – плюс 44% к цене бензина за год.

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