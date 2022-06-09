«Разве так говорили с Гитлером?» 8 9.06.2022, 10:12

4,724

Анджей Дуда

Дуда обрушился на Шольца и Макрона за звонки Путину.

По словам президента Польши, его поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с президентом России.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал идею переговоров с президентом России Владимиром Путиным на фоне вторжения России в Украину, сообщает УНИАН.

О своем отношении он рассказал в интервью немецкой газете Bild, отвечая на вопрос, боится ли канцлер Германии Олаф Шольц Путина, раз, как и президент Франции, считает, что "решение может быть только путем переговоров".

"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают? Они лишь узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он несет за это ответственность. Он принял решение ввести туда войска. Ему подчиняются командиры. Владимир Путин. Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал о таком", - заявил Дуда.

Он также отметил, что никакое соглашение по поводу войны в Украине не может быть принято без согласия украинского правительства, а ситуация способна разрешиться с помощью поддержки украинской обороны.

"Я был бы больше всего заинтересован в том, чтобы украинская оборона получила такую поддержку, чтобы вытеснить русских со своей территории", - сказал президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в среду, 8 июня, начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины.

Ранее издание Politico писало, что некоторые западные лидеры хоть и поддерживают Украину, однако обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией, опасаясь, что Россия испытает "унижение" и это может создать ряд новых проблем. Поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявлял, что не следует "унижать" Россию, чтобы после прекращения боевых действий была возможность "найти выход, используя дипломатические средства".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».