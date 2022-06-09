Куда пропал Виктор Шейман? 3 9.06.2022, 10:26

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Виктор Шейман

ГосСМИ молчат о деятельности соратника Лукашенко.

На последней высокой должности — управляющий делами Лукашенко — Виктор Шейман пробыл дольше всего, с 2013 года по июнь 2021-го, но вообще он был рядом с Лукашенко с самого начала его политического пути. Шейман начинал в 1994 году с члена предвыборного штаба Лукашенко и даже находился в одном автомобиле с ним во время так называемого «покушения под Лиозно», а, по версии, следователей и СМИ, возможно, и был причастен к этой инсценировке, пишет The Village Беларусь.

Став президентом, Лукашенко назначил Шеймана госсекретарем Совета безопасности, позже — и.о. министра внутренних дел вместо Юрия Захаренко. С именем Шеймана связывают и так называемый «эскадрон смерти». Позже Виктор занимал и другие высокие должности. По версии Лукашенко, отставка Шеймана в 2021-м была добровольной, якобы Шейман просил о ней уже много раз, а Лукашенко не соглашался. Вместе с новостью об отставке ГосСМИ опубликовали слова благодарности бывшего начальника своему соратнику и просьбу «далеко не уходить».

В сентябре 2021-го, уже после отставки, Шейман получил от Лукашенко «орден Отечества I степени». Интересная деталь — в длинном репортаже провластного издания Sb.by о врученных в тот день госнаградах награде Шеймана отведена одна строчка в конце текста, в то время как о других получателях награды написано подробно — с хвалебными комментариями Лукашенко и их самих.

Сейчас Шейман «представитель Лукашенко Беларуси по странам Латинской Америки» и глава торговой миссии — на практике это означает, что он развивает отношения с Венесуэлой, хотя госСМИ об этом умалчивают. Шейман и до этого много лет курировал это направление международной политики Беларуси. А если верить «Архиву Пандоры» и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), семья Шеймана уже давно активно развивает «международные отношения» и в другом направлении. Расследователи пришли к выводу, что Виктор Шейман вместе с сыном и Александром Зингманом построили офшорный бизнес, чтобы получать прибыль от сделок, которые Шейман-старший заключал с властями Зимбабве от имени белоруского государства.

О деятельности Шеймана после увольнения известно очень мало и только благодаря публикациям иностранных СМИ. В начале декабря 2021 года Шейман встретился с президентом Нигерии, а чуть позже съездил в Венесуэлу и подписал там соглашения. Белорусские госСМИ об этом молчали, а по информации венесуэльских медиа, Шейман рассказал об этих соглашениях следующее: «сотрудничество начнется в сфере транспорта, а также производства тракторов и грузовых автомобилей». Он уточнил, что «подписанные нами документы позволят реанимировать старые проекты и дадут нам возможность работать над новыми проектами».

А если говорить о публичных изменениях в жизни Шеймана после отставки, то все обратили внимание на то, что сразу после этого он лишился усов.

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