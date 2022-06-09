Падение турецкой лиры ускорилось из-за обещаний Эрдогана 2 9.06.2022, 10:43

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Инфляция в Турции выросла до рекордных показателей.

Падение турецкой лиры ускоряется на фоне рекордной за последние 23 года инфляции в стране — ее показатель составил 73,5%, пишет «Новое время».

Национальная валюта Турции падает на фоне обещаний президента Реджепа Тайипа Эрдогана в дальнейшем продолжить снижение учетной ставки вместо ее повышения.

По состоянию на 8 июня один доллар стоил 17 турецких лир, за день курс упал примерно на 2%. Падение курса валюты уже оценивается в 22% после падения почти на 45% в 2021 году. Год назад за один доллар стоил в среднем 8 турецких лир.

На этой неделе Эрдоган заявил, что страна «потратила годы впустую» из-за ошибочного мнения о том, что цены следует контролировать, используя более высокие затраты по займам для подавления потребления. По его словам, такая политика приносила пользу только «тем, кто жил очаровательной жизнью и набивал свои карманы [доходами] под высокие проценты», включая иностранных инвесторов.

Отмечается, что такое снижение котировок лиры в последние недели грозит повторить ситуацию декабря прошлого года. Тогда страна оказалась в валютном кризисе после поскольку Эрдоган поручил центральному банку снизить учетную ставку несмотря на рост инфляции.

Сейчас в Турции одна из самых низких реальных процентных ставок в мире. С учетом инфляции она составляет минус 59,5%.

В то же время Эрдоган и его правительство убеждены, что таким образом подражают «новой экономической модели», в рамках которой инфляцию можно обуздать благодаря слабой валюте для увеличения экспорта и инвестиций, а также путем ликвидации торгового дефицита страны.

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