Ученые уловили второй повторяющийся сигнал из космоса 9.06.2022, 10:46

Фото: Kristi Mickaliger / University of Manchester

Он почти идентичен первому.

Быстрые радиовсплески или FRB, как их обозначают в научной литературе, — это интенсивные короткие вспышки радиочастотного излучения, которые длятся всего несколько миллисекунд. Впервые этот сигнал обнаружили в 2007 году. Что является источником этих сигналов до сих пор остается предметом споров и теоретических рассуждений. Но ученые постепенно подбираются к разгадке природы этих уникальных космических явлений, сообщает Space (перевод — focus.ua).

Новый быстрый радиовсплеск, который назвали FRB 20190520B, ученые обнаружили с помощью радиотелескопа FAST, который находится в Китае. После этого ученые обнаружили более слабые постоянные радиоизлучения, которые связаны с этим FRB.

Благодаря новым наблюдениям с помощью телескопа Subaru на Гавайях астрономы смогли определить, что сигнал приходит из карликовой галактики, которая находится на расстоянии почти 3 млрд световых лет от нас.

По словам ученых, FRB 20190520B является вторым обнаруженным повторяющимся быстрым радиовсплеском, который связан с постоянным источником излучения после того, как ученые еще в 2012 году смогли локализовать источник FRB 121102.

По словам Кейси Лоу из Калифорнийского технологического института новый быстрый радиовсплеск является практически идентичным двойником более раннего открытия.

Теперь ученые пытаются понять, могут ли источники таких сигналов эволюционировать и могут ли разные радиоисточники выпускать радиовсплески.

"Еще один важный вопрос, на который нужно найти ответ состоит в том, все ли источники FRB могут создавать повторяющиеся быстрые радиовсплески. Лично я считаю, что изначально все FRB являются повторяющимися, но потом активность падает из-за того, что источник сигнала стареет", — говорит Ди Ли из Национальной астрономической обсерватории Китая.

Ученые считают, что источник быстрого радиовсплеска FRB 20190520B существует относительно недавно по космическим меркам, как показывают расчеты.

По словам Франца Кирстена из Нидерландского института радиоастрономии, нужно найти больше повторяющихся быстрых радиовсплесков, чтобы понять их природу и стадии их появления.

Юй Вэньфэй из Шанхайской астрономической обсерватории считает, что скоро ученым удастся разгадать тайну этих необычных вспышек радиоизлучения благодаря новым наблюдениям.

"Нужно попытаться узнать больше о среде, в которой возникают источники этих радиовсплесков, например, с помощью космического телескопа Хаббл" – говорит Ди Ли.

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