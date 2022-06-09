Украинцы о Лукашенко: За ним придет полк Калиновского и не только 9 9.06.2022, 12:09

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За подлые поступки придется отвечать.

Как изменилось отношение украинцев к Лукашенко, который стал соучастником агрессии против их страны?

Сайт Charter97.org посмотрел, какие комментарии под видео на YouTube оставляют украинские пользователи.

«Нет никакого Лукашенко, есть Москва. Лука всегда работал на Москву. Всегда. Говорить о его самостоятельности в политике нелепо, как и говорить о самостоятельном Захарченко или Пушилина».

«Политика у него колхозная: кому хочу, тому дам, кому хочу — тому не дам. А про законы, которые по Конституции нужно исполнять, он про них забыл, а, может, и не знал. Это не политик, это колхозный диктатор».

«Белорусы, которые отделены от деда, хорошо помнят период, когда на пытки и убийства белорусов, скажу цензурно, все закрыли глаза, так миру хотелось заключить союз с дедом».

«В Минске за «нет войне» около 1000 человек отсидели по 11-15 суток в переполненных камерах, в ужасных условиях. В том числе — девушки и пенсионерки провели 8 марта в камере. И это Лукашенко против войны, это он не агрессор против Украины?!»

«Вот ведь какая метаморфоза: можно 20 лет быть комиком и стать достойным президентом. А можно 25 лет быть у руля и стать клоуном, посмешищем на весь мир».

«Беларуси нужен новый лидер! Настоящий, революционно-народный, который военным путем сместит Таракана».

«Лукашенко, как и другие вдохновители Путина, уверял что он рядом с ним до конца. И поэтому Путлер духу набрался, уверенный в своей правоте. В этих бесчинствах в Украине есть и вина Лукашенко, за что он тоже должен будет отвечать».

«Он опасается возмездия со стороны Украины за свой подлый поступок и знает, что оно будет. За ним придет полк Кастуся и не только».

«Если Кремлю удастся отправить белорусов на братоубийственную войну с Украиной, то они сметут режим в Минске, а, может, и выгонят орков со своей земли. Тут такой явный цугцванг для белорусского диктатора».

«Он сейчас — крыса на тонущем корабле. Война затянулась Пусть эти две подружки — Путин и Лукашенко — возьмутся за ручки и идут туда, куда русский корабль послали».

«Лукашенко понимает, что в стране против его правления большая часть населения».

«Как можно было мировому сообществу за столько лет не распознать петляния Лукашенко?»

«Собака, которая сидит на поводке, может смотреть в какую угодно сторону и даже пытаться куда-то дергаться, только все зависит от силы натяжения поводка. В конкретно данном случае — поводок крепкий и никуда Лукашенко дернуться уже не сможет».

«Как бы Лука не маневрировал, его ждет свержение, этого не избежать».

«Кроме добровольцев, всей милиции и всем военным нужно идти против режима Лукашенко. Он только тогда поймет, что он был против своего мирного народа».

«Лукашенко — это иллюстрация безумного канонического маразматика».

«Смех смехом, а ведь Лукашенко так и не показал, откуда на Беларусь готовилось нападение».

«Лукавый играется в солдатики, чтобы хоть чем то занять свою банду силовиков!»

«Лука — уже пройденный этап. Осталось вырвать этот больной зуб, пусть даже и с кровью».

«Созданное народное ополчение Лукаш может направить в Украину. Это не защита, это мобилизация».

«Шастанья Лукашенко уже не помогут. Можно один раз поиграть, но так часто переигрывать не получиться».

«Очень приятно знать, что в белорусской оппозиции зреет понимание, что без силового воздействия режим не свергнуть».

«После свержения режима Лукашенко белорусам нужен будет переход на родной белорусский язык во всех сферах жизни. Без восстановления национальной культуры и глубокого знания героического прошлого своих предков, будет оставаться риск прихода к власти диктаторов, жаждущих крови братских народов», — пишут украинцы.

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